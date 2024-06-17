القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة شرق رفح الفلسطينية جراء إطلاق الاحتلال المدفعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 11:26 صباحاً - قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، إن هناك انفجارات عنيفة في شرق رفح الفلسطينية جراء إطلاق الاحتلال القذائف المدفعية بالمدينة، مؤكدا أن الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية قد أفاد فى وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، يحرق ويدمر صالة المغادرة فى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البرى، كما أن قوات الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة.