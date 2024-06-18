البعثة الطبية للحج: نقدم الخدمات الصحية للحجاج بمناطق المشاعر المقدسة

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جدة - نرمين السيد - الحجاج المتوجهون إلى مشعر منى
وأشار رشيد فى مداخلة لقناة "النيل الإخبارية"، إلى أنه نظرا لرجوع أصحاب الأعذار والمرضى للفنادق بمكة المكرمة، تم اتخاذ الإجراءات بعودة معظم أفراد البعثة الطبية سواء أطباء أو تمريض أو صيادلة لمكة لمتابعة حالات المرضى من الحجاج داخل الفنادق.
وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج مستقرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات للحجاج الرسميين قد خرجت من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، وهناك حالات تم تنويمها حتى تتعافى.
من جانبه، أكد محمد فوزي رئيس شعبة مكة المكرمة بالبعثة الطبية المصرية، وضع جدول محدد للأطباء بمختلف التخصصات، لتقديم الخدمات للحجاج بدءا من اليوم حتى نهاية البعثة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات فى العيادات الطبية عند استقبال الحجاج تباعا.
وأوضح أن البعثة الطبية المصرية تواصل من خلال فرقها بالمستشفيات رصد الحالات التي يستجد دخولها للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة.
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