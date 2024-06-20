مساعد وزيرة الهجرة: تم العثور على عدد كبير من الحجاج المفقودين (فيديو)

كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عن أنه تم العثور على عدد كبير من الحجاج المفقودين في الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2024.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الأربعاء، إنه تم العثور على كثير من الحجاج المصريين المفقودين في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية.

وشدد عباس على أن الحجاج المصريين بخير، متابعا: "هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة البعثة المصرية للحجاج، وتلبية طلباتهم".

ولفت مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات إلى أن وزارة الهجرة قامت بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة"، متابعا: "تتلقى وزارة الهجرة الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة، ونتابع بعض الحالات التي توفيت في السعودية من الحجاج المصريين".

وشدد، في الوقت ذاته، على أن أجهزة الدولة كافة تعمل على مدار الساعة لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية".

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنها موقف الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، وتُنسق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين.

وقالت، بحسب بيان لوزارة الهجرة، إن الوزارة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، وذلك عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، وما تم ملاحظته من ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصا من بين كبار السن، وأيضا ارتفاع أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

وشددت السفيرة سها جندي على أنه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة كافة الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، حيث تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث تم تدشين غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

"00966565702002".

إلى جانب تخصيص وزارة الخارجية لأرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية: "27923050"، "27923060"، "27942782"، "01006638814".