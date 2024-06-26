محافظ الجيزة: بدء تشغيل مجمع مواقف سرفيس البوهي (فيديو)

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة ليأتي ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثاً لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة علي منظومة السرفيس سواء علي مستوي المحافظة بشكل عام او بقطاع شمال الجيزة.





وأشار راشد إلى أن مجمع المواقف مقام علي مساحه 2000م2 بطاقة استيعابية 70 ميكروباص يخدم عددا من الخطوط الهامة منها علي سبيل المثال (خطوط البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الاسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق).

وأوضح محافظ الجيزة ان مجمع مواقف البوهي مغطي بمظلات وتندات و مزود بمقاعد للجلوس وأنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ومدخل ومخرج لإحكام السيطرة علي عملية خروج ودخول السيارات الي جانب مخرج للطوارئ وبرج تحكم ودورات المياه والكافيتريا وشاشات لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله بإنضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ علي كفاءته.

وأكد راشد أن المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس المطورة للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقف حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.

وأكد محافظ الجيزة انه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية الي جانب توفير عدداً من المواقع التي تصلح لإقامة مواقف سرفيس حضارية عليها لخدمة المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيطها.