التعليم: امتحانات الثانوية العامة بمدارس STEM مرت دون مشكلات

جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم

أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1644 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا/طالبة.





وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية. وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الدور الاول (الشعبة العلمية) يؤدون يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 الامتحان فى مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

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