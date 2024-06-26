مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله لن يسمح بعودة السكان إلى الشمال الإسرائيلى إلا بوقف العدوان على قطاع غزة".

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ العدوان الإسرائيلى مستمر على عدد من البلدات فى الجنوب اللبنانى، وبخاصة القطاع الشرقى الذى تعرض اليوم إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت فى بعض البلدات مناطق مفتوحة، كما استهدفت بنى تحتية فى بلدة الخيام بالقطاع الشرقى.

وأضاف "سنجاب"، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد، مقدم "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الملاحظ فى هذه العمليات أنها تستهدف مناطق مفتوحة ومناطق يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلى أنها تستخدم من حزب الله لإطلاق صواريخ أو إطلاق مسيرات تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، لكنها لم تستهدف أيا من عناصر التدعيم لحزب الله أو أى مدنى فى الأيام القليلة الماضية".

وتابع: "فى المقابل، لم يعلن حزب الله عن تنفيذ أى عملية من الجنوب اللبنانى تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم حتى الآن، ولكن كانت هناك عمليات 5 نفذها حزب الله من الجنوب تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية استخدم فيها قصفا مدفعيا واستخدم أيضا المسيرات تجاه أحد المواقع العسكرية فى الجهة المقابلة للقطاع الشرقى من الجنوب اللبنانى، ووفقا للمؤشرات الأولية، فإن حزب الله لن يسمح بعودة السكان إلى الشمال الإسرائيلى إلا بوقف العدوان على قطاع غزة".