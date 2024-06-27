الأعلى للجامعات يعلن قواعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 07:33 مساءً - وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري اليوم الخميس على عدد من القرارات الهامة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت القرارات الموافقة على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية)، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

وأكد المجلس أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، ووافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2024/2025.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي، كما وافق المجلس على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.

وأشار إلى أن المجلس وافق على تفعيل الدراسة ببرنامجي الماجستير "جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر" بجامعة الفيوم، وإنشاء معهد الأورام (بحثي، علاجي) بجامعة المنوفية، على أن يلحق به مستشفى علاج أورام مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، إلى جانب إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز لتعليم الكبار بجامعة سوهاج وإضافة برنامجي "التخطيط والتصميم العمراني، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات" في درجة البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة طنطا، و إضافة دبلومات دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق في تخصصات "الدراسات السياحية، الإرشاد السياحي، إدارة الفنادق" بجامعة قناة السويس.

ووافق المجلس على إضافة برامج جديدة باللغة الإنجليزية بدرجة البكالوريوس بكلية السياحة والفنادق، وهي "الإرشاد السياحي، الدراسات السياحية، إدارة الفنادق" بجامعة مدينة السادات وتم أيضا الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج تكنولوجيا التشييد والبناء بمرحلة البكالوريوس بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة بني سويف، وإضافة أقسام وبرامج علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وتشمل ("اضطراب التوحد، التدخل المبكر، الإعاقات المتعددة، القياس والتقييم لذوي الإعاقة" بجامعة الزقازيق.

كما وافق المجلس على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن التعاون لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة لدعم مشاركة الشباب في العمل العام، ودعم جهود الدولة في مجالات التنمية المختلفة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية حول ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية، والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الأعلى للجامعات بهدف تكامل وتوحيد مصدر البيانات.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بشأن توصيات الملتقى السنوي لمشروع (المراكز الجامعية للتطوير المهني) الذي عقد مايو الماضي، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بسرعة الانتهاء من منظومة بناء مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية.