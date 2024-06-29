ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 03:36 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.