حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 11:29 صباحاً - رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الهجرة عددا من الملفات من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب من أجل التوظيف

السفيرة سها جندي تهنئ جموع المصريين بالخارج والداخل بالذكرى الـ11 لثورة يونيو المجيدة

وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الأولى لمؤتمر "المصري للفكر والدراسات" حول صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري

السفيرة سها جندي تتابع الترتيبات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج. واستعرضت سيادتها خلال اللقاء نتائج أعمال واجتماعات اللجنة العليا للهجرة، برئاسة وزارة الهجرة والمسئولة عن إنشاء مراكز الهجرة لتأهيل العمالة المدربة لسوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج" المقرر انعقاده على مدار يومين وهما 4 و5 أغسطس المقبل.

2- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المصريين في الخارج والداخل بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، حيث قالت سيادتها: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالي.. وكل عام ومصر في خير وأمن وسلام".

3- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الجلسة الأولى من مؤتمر تحت عنوان: "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة واسعة من المسئولين والخبراء، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وسفراء أكثر من 50 دولة. وأوضحت الوزيرة في كلمتها خلال الجلسة أن مصر كانت نموذجا عندما أدارت الاتحاد الإفريقي، وأن الجميع شهد على أن مصر كانت العراب الأمين والرئيس المتميز شديد المهنية ويصل دائما إلى حلول خارج الصندوق تجاه مشكلات القارة الإفريقية، مشددة على أهمية ضرورة النظر إلى تحقيق التوازن بين الدور المصري تجاه القارة وأيضا مصالح مصر، كذلك أهمية الدور التنموي في مواجهة الصراعات القائمة بدول القارة الإفريقية.

4- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة، ضمن سلسلة اجتماعات سيادتها التحضيرية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل. وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ثلاثة محاور وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، لافتة أيضا إلى أنه سيشهد إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، وصندوق الطوارئ الخاص بهم، وانعقاد مائدة مستديرة لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج.

5- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". وأكدت الوزيرة أهمية العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية متميزة للشباب، في مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع للجمعية، لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، والاستفادة من إدارة الجمعية لمراكز تدريب للمؤهلات العليا والفنية بالتنسيق مع شركاء دوليين، لتدريب وتأهيل الشباب المصري وفقا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الخارجية.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ ليونورا رويدا، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناولت الوزيرة في حديثها جهود الوزارة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكدت سيادتها أن وزارة الهجرة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف "التدريب من أجل التوظيف" ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على "الهجرة غير الشرعية" وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول غربية وعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذين في الاعتبار الاحتياج الشديد لهذه الدول للأيدي العاملة.

7- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث تعزيز وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بصدد المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة. واتفقت الوزيرة مع السيد/ ماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.

8- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الفيديو كونفرانس، موضحة أن من ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، يتم العمل على إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يتضمن المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث من المقرر إطلاقه خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي يعقد على مدار يومين 4 و5 أغسطس المقبل، وأيضا إطلاق صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والذي سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ.

9- بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، والتي كانت نقطة انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات للمصريين في الخارج، حيث كان أمام الوزارة تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعون للحصول عليها.

10- ضمن حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك د. عماد باشا، أستاذ الكيمياء بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المهتمين بالاستثمار في مصر والذي يقوم بإنشاء مستشفى علاجي على أعلى المستويات في إحدى محافظات الوجه البحري ذات الاحتياج، بجانب أنه عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المصريين في الخارج بالولايات المتحدة، حيث جاءت مشاركته في الحملة لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأكدت الوزيرة أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات في مصر.

11- بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جميع النماذج النسائية العظيمة من MFA اللواتي لم يدخرن جهدا لوطننا بعملهن وحبهن وتضحياتهن، وقالت: "إلى كل أساتذتي وأختي وزميلاتي وبناتي.. كل عام وأنتن بخير. فخورة بالانتماء إلى هذا الجمع العظيم الذي لا يزال يعطي".

12- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات خاصة لوكالة الشرق الأوسط على هامش مؤتمر تحت عنوان: "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث تحدثت عن أهمية تنظيم هذا المؤتمر وتداعياته الإقليمية وضرورة التوصل إلى حلول للحد من الصراعات الإقليمية وأهمية الدور التنموي في مواجهة الصراعات القائمة بدول القارة الإفريقية.

13- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات لقنوات «الشرق الإخبارية - صدى البلد - تن - إم بي سي مصر»، على هامش مؤتمر تحت عنوان: "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث شددت سيادتها خلال التصريحات على أن القرن الإفريقي جزء هام من قارة إفريقيا، ومصر ليست فقط دولة فاعلة فيه بل تتأثر بكل ما يحدث فيه، لافتة إلى أن الصراعات التي تحدث في القرن الإفريقي تؤثر على الأوضاع بمصر، مشيرة إلى أهمية مناقشة تداعيات الصراعات في منطقة القرن الإفريقي.

14- جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.