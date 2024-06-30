حل مجلس الشورى.. مسمار في نعش الإرهابية (فيديوجراف)

سيطرت الإرهابية على غالبية مقاعد مجلس الشوري، حيث واجه المجلس انتقادات واسعة لكونه لا يمثل جميع طوائف المجتمع.





وينشر دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالي، معلومات عن حل مجلس الشوري، والذي يعتبر مسمارا في نعيش الإرهابية.

خدم المجلس مصالح الإرهابية بدلا من العمل لصالح الشعب المصري، كما زاد الغضب في مصر حول دور مجلس الشورى في سن القوانين.

شهد تكوين المجلس، رفضا كبيرا من كل الأطراف على الساحة السياسية في مصر، حيث تحكمت الإرهابية بالمجلس وسعت من خلاله للسيطرة على القرار السياسي.

لم تكتف الإرهابية بذلك، لكنها حاصرت المحكمة الدستورية لمنع صدور أي قرار بحل مجلس الشوري.

أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا، في 14 يونيو 2012، اعتبرت فيه مجلس الشورى غير شرعي وأوصت بضرورة حله.