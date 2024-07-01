نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يوليو 2024: ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

يتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال النهار على العديد من المناطق، مما يتطلب الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحرارة المرتفعة.

ارتفاع درجات الحرارة

تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل ما بين 37-38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

أما المناطق الساحلية فتتراوح درجات الحرارة فيها بين 32-33 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الجنوب درجات حرارة أعلى تتراوح بين 39-42 درجة مئوية.

يرافق هذا الارتفاع في درجات الحرارة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء حارة على السواحل الشمالية.

في الليل، يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة اليوم

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين على بعض محافظات ومدن مصر:

| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |

|---------------------|--------------|--------------|

| القاهرة | 37 | 25 |

| العاصمة الإدارية | 37 | 25 |

| 6 أكتوبر | 37 | 25 |

| بنها | 36 | 24 |

| دمنهور | 35 | 22 |

تشير توقعات اليوم إلى أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، مع نشاط للرياح التي قد تخفف قليلًا من الشعور بالحرارة المرتفعة.

ينصح بارتداء الملابس الخفيفة وشرب كميات كافية من الماء والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان لتجنب تأثيرات الحرارة المرتفعة. تابعوا نشرات الطقس بشكل دوري للبقاء على اطلاع بآخر التحديثات.