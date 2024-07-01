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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل السفير المجري
وأعرب السفير المجري عن سعادته بفترة السنوات الأربع التي قضاها في عمله بمصر، مُشيرًا إلى أن مصر صارت لها مكانة خاصة لديه لن تزول من نفسه طوال حياته، وتمنى له قداسة البابا التوفيق في خطواته المقبلة.
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، سفير دولة روندا في مصر السيد دان مونيوزا.
حدثه قداسة البابا أثناء اللقاء عن الكنيسة القبطية وتاريخها العريق، موجهًا له الدعوة لزيارة الأديرة القبطية.
ومن جانبه أثنى السفير الرواندي على العلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إفريقيا في مجالات التعليم والصحة، من خلال الخدمات التي تقدمها في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى احتياج بلاده لإنشاء مدرسة فنية صناعية تؤهل الشباب للدخول إلى سوق العمل.
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