البابا تواضروس يرسم كهنة جدد بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس الثاني

يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهي.





حيث تتم فيه رسامة خمسة كهنة جدد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور أساقفة عموم الإسكندرية وعدد من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكهنة الكنيسة وسط حضور شعبي كبير. وكان البابا، ألقي مساء أمس عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس بالشاطبي.

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