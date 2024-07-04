مدبولي: تعهدنا بـ1.2 مليار دولار لشراء مواد بترولية لتشغيل محطات الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: «لقد قدمنا من قبل، حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء».





وأضاف خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس: «وعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك»، ووجه حديثه للوزراء الجدد: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة».

وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الإجراءات التي يجري اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

وحضر اللقاء، كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.