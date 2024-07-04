برابط مباشر استعلم الآن.. موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات في الجزائر عن موعد ظهور نتائج امتحان البكالوريا 2024، إذ إن مرحلة البكالوريا تعتبر من أهم المراحل التعليمية، وتثير حالة من القلق والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، وبدورها قامت وزارة التربية الوطنية، أكدت على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال موقع الوزارة، لذلك في هذا المقال سوف نوضح موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2024، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024

حرصت وزارة التربية الوطنية في الجزائر على أداء امتحانات شهادة البكالوريا للعام الدراسي بنجاح وشفافية، مؤكدة على سلامة سير العملية الامتحانية دون حدوث أي مشاكل، إذ تم تنظيم الامتحانات بشكل سلس، مما كان مناسبا لقدرات الطلاب المتوسطين، بالإضافة إلى أن الوزارة إلى الدور الكبير الذي لعبته الجهات الأمنية في تأمين سلامة الامتحانات، ويجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن موعد نتائج امتحان البكالوريا 2024 في كافة الولايات الجزائرية في الأيام القليلة المقبلة.

نتائج البكالوريا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

وفرت وزارة التربية الوطنية رابط إلكتروني خاص بنتائج امتحان البكالوريا في الجزائر، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة بإتباع ما يلي:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

ومن ثم، قم بتسجيل الدخول من خلال رقم التسجيل الخاص بك وكلمة المرور.

ثم انقر فوق خيار “نتائج الباكالوريا”.

وبعد ذلك، اختر عرض النتائج وسوف يتم عرض صفحة تتضمن على كافة التفاصيل الخاصة بدرجاتك في جميع المواد.

ومن خلال اتباع هذه الخطوات ستتمكن بكل سهولة ويسر الاطلاع على النتائج والتعرف على الدرجات الخاصة بك في حالة ظهور النتائج والإعلان عنها.