وزير العمل يَتفقد مكاتب العاملين بالعاصمة الإدارية ويحثهم على تكثيف الجهود

جدة - نرمين السيد - تَفقدّ محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الخميس مكاتب العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية ومقرات صناديق "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، والخدمات الاجتماعية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحثهم على تكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كل الإدارات، والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال".





وأكد الوزير محمد جبران، في ثاني يوم عمل عقب تأديته اليمين الدستورية وزيرًا للعمل في الحكومة الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على أن بابه مفتوح للجميع، ويُرحب بكل المُقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع. وكان الوزير التقى مساء أمس الأربعاء عقب تأديته اليمين الدستورية مُباشرة مع قيادات بالوزارة، وأكد التركيز على مجموعة من الملفات، منها "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في المُدد الزمنية المُحددة.

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