نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء حول اختيار ضياء رشوان لـ "الأعلى للإعلام" وطارق سعدة لـ "الوطنية للإعلام" و"الشوربجي لـ "الوطنية للصحافة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أنباء حول اختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

وتداولت أنباء حول وقوع الاختيار على الإعلامي والنائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا لحسين زين، وتجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

وقالت مصادر في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن ما تم تداوله أنباء حتى الآن، وإن كانت تلك الأسماء هي الأقرب للاختيار في تلك المناصب، ومن الترشيحات الأكثر قربًا في التغييرات الصحفية والإعلامية المُنتظرة.