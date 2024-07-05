دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. تقرير: OpenAI تعرضت لاختراق خلال 2023 والهاكرز ينجحون فى سرقة أسرار الشركة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد المتسللين تمكن من الوصول إلى أنظمة المراسلة الداخلية في OpenAI العام الماضي وسرق تفاصيل حول تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة، وقال التقرير نقلا عن شخصين مطلعين على الحادث إن المتسلل حصل على تفاصيل من المناقشات في منتدى عبر الإنترنت حيث تحدث الموظفون عن أحدث تقنيات OpenAI.

وأضاف التقرير أنهم لم يصلوا إلى الأنظمة التي تقوم فيها شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة ChatGPT، بإيواء وبناء الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مدير البرنامج الفني لشركة OpenAI، ليوبولد أشنبرينر، أثار مخاوف أمنية مع مجلس إدارة الشركة، بحجة أن الاختراق يشير ضمنًا إلى نقاط ضعف داخلية يمكن أن يستغلها الخصوم الأجانب.

ويقول أشنبرينر الآن إنه طُرد بسبب الكشف عن معلومات حول OpenAI ولإبراز المخاوف المتعلقة بأمن الشركة ، وقال ممثل من OpenAI لصحيفة The Times إنه “بينما نشاركه التزامه ببناء الذكاء الاصطناعي العام الآمن، فإننا نختلف مع العديد من الادعاءات التي أطلقها منذ ذلك الحين بشأن عملنا” وأضاف أن خروجه لم يكن نتيجة للإبلاغ عن المخالفات .

وتعد نقاط الضعف في التطبيقات أمرًا شهدته كل شركة تقنية، كما أن الخروقات التي يرتكبها المتسللون شائعة بشكل محبط، وكذلك العلاقات المثيرة للجدل بين المبلغين عن المخالفات وأصحاب العمل السابقين.

ومع ذلك، بين مدى اعتماد ChatGPT على نطاق واسع في خدمات اللاعبين الرئيسيين ومدى الفوضى التي كانت عليها مراقبة الشركة وممارساتها وسمعتها العامة، بدأت هذه المشكلات الأخيرة في رسم صورة أكثر إثارة للقلق حول ما إذا كان بإمكان OpenAI إدارة بياناتها.