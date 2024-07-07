عاااجل.. أول قرار رسمي من وزارة الرياضة بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في تصريحات إعلامية لقناة اكسترا نيوز، بأنه سيتم تشكيل لجنة قانونية من أجل معرفة ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، والذي وافته المنية يوم الأمس.

قرار عاجل من وزارة الشباب والرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي عن أول قرار لوزارة الشباب والرياضة بخصوص مسألة وفاة اللاعب أحمد رفعت، نجم منتخب مصر ونادي مودرن فيوتشر، وقال: “ليست طرفا فى هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي، ولذلك قررنا تشكيل لجنة من أجل بحث ملابسات الوفاة، وستضم اللجنة مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائى”.

وأكمل الوزير تصريحاته ليؤكد بأنه من مهام تلك اللجنة كذلك بحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل بشكل عاجل وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم”.

بيان هام من نادي مودرن فيوتشر

نشر نادي موردن سبورت بيان رسمي تحدث فيه عن وفاة لاعبه أحمد رفعت، وقال: ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية و الدولية في التعامل مع أي موقف،”.

وأكمل البيان قائلًا: “لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الاهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي و مجلس ادارته”.

“ختاماً نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام و باقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان”.