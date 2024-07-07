نجم الأرجنتين السابق : هذا المنتخب الأقرب إلى لقب اليورو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – تحدث خافيير باستوري نجم منتخب الأرجنتين وفرق باريس سان جيرمان و روما السابق عن توقعاته لمواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية الجارية فعالياتها بدولة ألمانيا.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد : قد شاهدت العديد من المباريات في اليورو والمستويات متكافئة للغاية بين كافة المنتخبات خصوصا على المستوى البدني وليس هناك منتخب معين متفرق بشكل كبير ، ولكن هناك منتخبات قدمت مستويات كبيرة في البطولة في مقدمتها اسبانيا

واتوقع ان تكون المباريات مثيرة فى نصف نهائى اليورو

ايطاليا لم تقدم منذ سنوات المستوى الكبير الذي يليق بسمعة الكرة الايطالية بسبب تغيير الدماء في المنتخب ولذلك منتخب ايطاليا لم تقدم المستوى الافضل في اليورو ويمرون بفترة انتقالية ورغم انهم يمتلكون لاعبين جيدين لكنهم لم يقدموا الاداء المميز في اليورو

اتوقع ان الفائز من مباراة فرنسا وأسبانيا سيكون الاقرب للفوز باللقب وارى ام منتخب اسبانيا له افضلية على فرنسا قبل مباراة نصف النهائى

اعتقد ان منتخب المانيا كان بامكانه ان يصل لمرحلة ابعد في البطولة لانه منتخب متماسك ويلعب بقوة في النسخة الحالية لليورو.