شوف تليفونك منهم ولا لا.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائيًا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجري تطبيق واتساب عدد كبير من التحديثات بشكل مستمر، وذلك من أجل زيادة الخصوصية والآمان لكل مستخدميه، والذي وصل عددهم لنحو 2 مليار شخص حول العالم، ولهذا فقد بات من المؤكد بأن يتوقف التطبيق عن العمل على أي هاتف لا يستطيع تنزيل التحديثات الجديدة التي تساعد في رفع مستوى الآمان والخصوصية عبر التطبيق خلال الفترة المقبلة.

واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

قالت التقارير التقنية بأن واتساب سوف يتوقف عن العمل على أكثر من 35 طراز من الهواتف الذكية، خلال الفترة المقبلة، مشددة على كون تلك الهواتف من أنواع Apple، وHuawei، وLenovo وLG وMotorola وSamsung، وحينها لن يتمكن المستخدمون من إرسال أو استقبال أي رسائل نصية.

وبحسب التقارير، فإن تلك ليس هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، حيث سبق وأن توقف التطبيق على عدد من الهواتف القديمة التي أصبحت غير قادر على تنزيل آخر تحديثات أنظمة التشغيل، والتي تتوافق مع تحديثات واتساب في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لما نشره موقع «times of india»، فإنّ تطبيق واتساب لن يستطيع العمل إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5 Lollipop أو iOS 12 على الأقل، ولهذا فالهواتف التي تعمل بنظام Android 4 أو الإصدارات الأقدم لن تكون قادرة على تنزيل واتساب أو استخدامه في الفترة المقبلة.

وكانت بعض خبراء تكنولوجيا المعلومات قد اكدوا بأن الحل الوحيد لاستخدام واتساب في الفترة القادمة بالنسبة للأشخاص الذين يملكون هواتف من الإصدارات القديمة هو فتح whatsapp web بدلًا من التطبيق ذاته على الهاتف المحمول.