دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة ما يحدث من تطورات بشكل يومي في سوق مواد البناء التي يتم البحث عن أسعار المنتجات الضرورية بها من جانب المواطنين بشكل كبير في الأونة الأخيرة حيث أن بعض المواطنين من الممكن ان يكون لديه رغبة في معرفة سعر طن الحديد أو الأسمنت بشكل يومي من أجل بناء أو تشطيب منزله على سبيل المثال لذا يرغب في معرفة الأسعار وهو الأمر الذي يتم توفيره من خلال بعض المواقع التي تهتم بنشر أسعار منتجات البناء وهو ما سنوضحه من خلال ما هو قادم من أسطر في مقالنا – سعر الحديد اليوم في مصر وصل سعر طن الحديد من حديد عز نحو 40200 جنيه

وصل سعر طن الحديد من الحديد الاستثماري 38428 جنيهًا

وصل سعر طن الحديد من حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

وصل سعر طن الحديد من حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

وصل سعر طن الحديد من بشاي يسجل 41000 جنيه.

وصل سعر طن الحديد من السويس يسجل 39000 جنيه

وصل سعر طن الحديد من المراكبى بقيمة 41000 جنيه. – سعر الأسمنت اليوم في مصر وصل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الرمادي 2101 جنيهًا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحديث الأخير في سعر ” الحديد والأسمنت ” اليوم الأحد 7/7 في المصانع المصرية .. عز بكام ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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