“خلاص هانت”.. رسمياً الحكومة تكشف موعد انتهاء الحظر على المحلات التجارية 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على موعد انتهاء إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن انتهاء حظر مواعيد إغلاق المحال التجارية والذي تم تطبيقه خلال صيف العام الجاري، وبحسب القرار فإن الشركات سيفتح بشكل طبيعي من السابعة صباحا حتى العاشرة مساءا. مع ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة وفي العطلات الرسمية وعبر موقعنا الإخباري المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل، تابعنا.

تعرف على متى سينتهي الحظر على المحلات التجارية

حيث بعد إعلان موعد فرض ساعات العمل في المحلات التجارية، تساءل المواطنون عن انتهاء الحظر على المحلات التجارية وعودة الحياة العملية من جديد، فردت عليهم وزارة الترشيد والطاقة قائلة إنه سيكون بنهاية العام سبتمبر المقبل 2024، ونوهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية. ومن الأضرار الناجمة عن درجات الحرارة، هناك أيضًا بعض المتاجر التي لا ينطبق عليها الحظر، مثل الصيدليات ومحلات البقالة التموينية، حيث يُسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

جدير بالذكر أن المحلات المخالفة للحظر ستتعرض للعقوبة وهي إغلاق المحلات لعقوبات قانونية.

تعرف على أسباب منع المحلات التجارية

حيث يعتبر قرار منع إغلاق المحلات خلال فصل الصيف نفذته الوزارة لعدة أسباب، على النحو التالي:

ترشيد استهلاك الطاقة، إذ يساهم إغلاق المحلات في وقت مبكر من الليل في تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة درجات الحرارة.

الحفاظ على البيئة، حيث أن إغلاق المتاجر يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

إغلاق المحلات التجارية في وقت مبكر من الليل يساعد على تخفيف الازدحام المروري، خاصة في المدن الكبرى.