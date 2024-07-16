كاتب صحفى: السيسي يتابع جميع الملفات التنموية بشكل دوري (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد أبوالمحاسن، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالدكتور مصطفى مدبولي يأتي في وقت دقيق، تستعرض فيه الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب.





وأكد أبوالمحاسن، خلال لقائه الإعلامية مريم حسن، في برنامج "صحافة لايف" المذاع على شاشة "إكسترا لايف"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بمتابعة جميع الملفات التنموية بمختلف القطاعات ويتابعها بشكل دوري لضمان تنفيذها وإزالة العقبات.

وأوضح أن خطاب التكليف الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس حكومته الدكتور مصطفى مدبولي، راعى فيه تحقيق التنمية البشرية والعمل على بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا، وهو ما خصصت له الحكومة محورًا مهما في برنامجها.

وأضاف أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي يأتي في وقت دقيق، وهو عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء المجموعة الاقتصادية، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد والصناعة ووضعهما على رأس أولويات عمل الحكومة.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، أمر يستحق الإشادة لأنه لأول مرة نجد رئيسًا يتابع بشكل دوري مع رئيس حكومته ولا يكتفي بالتقارير المكتبية، في إشارة منه إلى أن الجمهورية الجديدة لن يكون فيها أي خطأ ولن يسمح لها بوقف أي مشروع أو تعطيله.