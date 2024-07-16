- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأكد أبوالمحاسن، خلال لقائه الإعلامية مريم حسن، في برنامج "صحافة لايف" المذاع على شاشة "إكسترا لايف"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بمتابعة جميع الملفات التنموية بمختلف القطاعات ويتابعها بشكل دوري لضمان تنفيذها وإزالة العقبات.
وأوضح أن خطاب التكليف الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس حكومته الدكتور مصطفى مدبولي، راعى فيه تحقيق التنمية البشرية والعمل على بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا، وهو ما خصصت له الحكومة محورًا مهما في برنامجها.
وأضاف أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي يأتي في وقت دقيق، وهو عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء المجموعة الاقتصادية، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد والصناعة ووضعهما على رأس أولويات عمل الحكومة.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، أمر يستحق الإشادة لأنه لأول مرة نجد رئيسًا يتابع بشكل دوري مع رئيس حكومته ولا يكتفي بالتقارير المكتبية، في إشارة منه إلى أن الجمهورية الجديدة لن يكون فيها أي خطأ ولن يسمح لها بوقف أي مشروع أو تعطيله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاتب صحفى: السيسي يتابع جميع الملفات التنموية بشكل دوري (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.