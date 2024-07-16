البابا تواضروس يلتقي كهنة ديرمواس ومطران القدس (صور)

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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس وكهنة ديرمواس
ورحب البابا تواضروس بالآباء الكهنة وحرص على التعرف عليهم جميعًا، ثم ألقى عليهم كلمة روحية عن خدمة الكاهن من خلال رسالتي القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس.
وعقب الكلمة استمع لرؤاهم وآراءهم بخصوص بعض الأمور المتعلقة بخدمتهم في كنائس الإيبارشية، وذلك في إطار متابعته للعمل الرعوي في الإيبارشية.
كما استقبل البابا تواضروس اليوم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.
وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.
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