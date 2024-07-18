رئيس "خطة النواب": نشهد ممارسة غير مسبوقة للديمقراطية في عهد الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 02:26 مساءً -

وجه النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الممارسة الديمقراطية التي نشهدها، والتي يعاهده المجلس النيابي على إنضاج التجربة غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت على منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.

كما وجه الفقي، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على صياغة آلية برلمانية جديدة من خلال تشكيل اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، والتي شهدت مناقشات رفيعة المستوي تهدف إلى عبور الشعب لبر الأمان، مشيدا بالمناقشات التي شهدتها اللجنة التي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس ومعاونه الوكيل الثاني محمد أبو العينين.

ووجه الفقى الشكر إلي النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، ودوره المتميز في إثراء الحوار البناء مع جميع الأحزاب السياسية المصرية.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن المناقشات التي دارت علي طاولة اللجنة الخاصة كشفت عن عدد من الحقائق الهامة، وفي مقدمتها ما يذخر به المجلس النيابي من خبرات في الممارسة التشريعية والرقابية، وأن الحكومة الجديدة تمتلك عناصر شابة قادرة علي العمل والتنفيذ بحرفية ومهنية رفيعة المستوي، فضلا عن الممارسة الديمقراطية وتمثلت في حرية التعبير من والمناقشات الصريحة، فضلا عن أن الحكومة والبرلمان اصبح لديهم رجل سياسي رفيع المستوي حيث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.