في كل التخصصات.. الكشف وعلاج 906 حالات ضمن قوافل مجانية لحياة كريمة بدشنا

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جدة - نرمين السيد - الكشف وعلاج 906 حالة ضمن قوافل مجانية لحياة كريمة بدشنا
وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 906 مواطنين في عدد من التخصصات الطبية بواقع 164 حالة باطنة، 41 حالة أمراض نساء وتوليد، و72 حالة طب أطفال، 169 حالة رمد، و37 حالة تنظيم الأسرة، 92 حالة جراحة عامة، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 32 حالة و22 حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 59 حالة.
وتابع أنه تم إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 12 مواطنا، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 121 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.
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