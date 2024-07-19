وزير الخارجية يبحث مع نظيره السيراليوني العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مع تيموثى موسى كابا وزير خارجية سيراليون على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة، وذلك في العاصمة الغانية أكرا.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أنَّ الوزير الدكتور عبد العاطى، أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة مع احتفال مصر وسيراليون بمرور 63 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتساق المواقف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مجالات الصحة، والسياحة، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، مؤكدًا على سعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المباشرة في سيراليون.

وذكر المتحدث الرسمي، أنَّ وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على دور مصر في بناء القدرات السيراليونية في جميع المجالات من خلال الدورات التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، فضلاً عن التأكيد على رغبة مصر في تفعيل بنود البروتوكولات ومذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير الدكتور عبد العاطى أعرب عن تقدير مصر للموقف السيراليوني في إطار دورها كمنسق للجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والتأكيد على أهمية أن تتم عملية إصلاح مجلس الأمن في إطار المفاوضات الحكومية لإصلاح المجلس، وعلى الموقف الأفريقي الموحد المبنى على توافق أوزلويني وإعلان سرت باعتباره السبيل الوحيد لتصويب الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية.

كما أكد وزير الخارجية والهجرة على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فضلًا عن الإعراب عن تقدير مصر لدور سيراليون في محيطها الإقليمي لحفظ السلم والأمن في غرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب من خلال آليات الاتحاد الأفريقي وعضويتها في تجمع الإيكواس.