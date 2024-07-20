وزيرة التنمية المحلية تفتتح ورشة عمل تعريفية للمحافظين و نوابهم بمقر الوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:28 مساءً - افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السبت ورشة العمل التعريفية للسادة المحافظين ونوابهم وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقالت الدكتورة منال عوض أن ورشة العمل الأولي التي تنظمها الوزارة سوف تستمر لمدة يوم واحد و يشارك فيها عدد من الوزراء ، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الورش التعريفية الآخري .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل السادة المحافظين والنواب والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام وآليات العمل ، وأوضحت د.منال عوض أنه سيتم كذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وعلي رأسها الخطة الاستثمارية وبرامجها المختلفة التي بدأ العمل بها من العام المالي الجاري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالإضافة الي منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية الأساسية بالمحافظات وكذا دور المديريات الخدمية علي أرض المحافظات وعلي رأسها التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة القادمة للتعاون مع السادة المحافظين والوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباته اليومية والتعرف علي مشكلاتهم عن قرب والعمل علي سرعة حلها عبر المتابعة الميدانية المستمرة وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده مع السادة المحافظين والنواب عقب حلف اليمين الدستورية الشهر الجاري وكذا تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين .