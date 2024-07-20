وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق حارة اليهود .. وتوجه بتقديم الدعم للمتضررين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:28 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب بمنطقة حارة اليهود، بمنطقة الجمالية في القاهرة، وتسبب في احتراق عدة محال تجارية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات .