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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر يوليو، يتطلع العديد من الموظفين والعاملين في الدولة إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه صرف معاشات شهر أغسطس 2024 في محافظات مصر.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2024

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، ليبدأ الصرف يوم 22 من الشهر، مع تحديد مواعيد متأخرة لصرف بعض المرتبات في الأيام 8، 11، و12 من نفس الشهر.

يأتي هذا التبكير في إطار التيسير على الموظفين وتفادي الزحام في أوقات صرف المرتبات.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

حدد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2024 كالتالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

6000 جنيه الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

6500 جنيه الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

7000 جنيه الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

7500 جنيه الدرجة الثانية: 8000 جنيه

8000 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

8200 جنيه مدير عام: 9200 جنيه

9200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

10200 جنيه الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه

أماكن صرف المرتبات

يمكن للمواطنين صرف مرتباتهم لشهر أغسطس 2024 من خلال عدة طرق تشمل: