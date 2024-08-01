نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حق الرد| رئيس حي السيدة زينب ومساعده: ليس لدينا أي شبهة في مخالفات تم الزج بأسمائنا فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة “دوت الخليج” ردًا من السيد/ تامر مختار أمين، مساعد رئيس حي السيدة زينب، على أحد الموضوعات التي كانت قد نشرتها البوابة سابقًا، وذلك وفقًا لحق الرد الذي يكفله القانون في هذا الشأن، واحترامًا من المؤسسة لمصادرها وقُرّائها.

وجاء نص رد المصدر كالتالي:

نؤكد نحن المحامي/ محمد جمال سلامة، وكيل السيد/ تامر مختار مساعد رئيس حي السيدة زينب على الآتي:

نشر الموقع الإلكتروني لجريدة دوت الخليج، وقائع تتعلّق بالسيد/ تامر مختار أمين، مساعد رئيس حي السيدة زينب، تشير إلى مساعدته أحد المواطنين في مخالفة بناء، واستيلاء على أراضي مملوكة للدولة.

ولكن عملًا بحق الرد، فإنني محاميًا عن السيد/ تامر مختار، أؤكد للجريدة أن السيد رئيس الحي الأستاذ هشام أبو المكارم، والأستاذ تامر مختار أمين مساعد رئيس الحي، ليس لديهما أي شبهة في المخالفات التي تم الزج بإسميّهما فيها.

وندلل على ذلك، بقائمة المسندات التي أُرسلت إلى الجريدة.

ونحن تقفزان هذا خطأ غير مقصود من الجريدة، التي أبدت شكرها لهما، ووافقت على نشر هذا التوضيح، بعد تأكد صدق موقفهما.

وبنشر الرد نوجّه الشكر إلى الجريدة، ونرحّب بالتعاون معها.