رئيس الأركان يلتقي رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى

بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات العسكرية.



وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين .



من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة متمنيًا له التوفيق فى مهام منصبه، مشيدًا بالجهود التى تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية.