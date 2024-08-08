حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 05:37 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 10 ملايين و820 ألف خدمة مجانية خلال 7 أيام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 10 ملايين و820 ألفا و130 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 7 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس الأربعاء، مليون و765 ألفا و887 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 754 ألفا و43 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 390 ألفا و769 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 95 ألفا و596 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 66 ألفا و178 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و998 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 39 ألفا و463 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 33 ألفا و653 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 202 ألفا و599 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و998 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفا و164 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2003 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 2279 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ69 ألفا و144 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».