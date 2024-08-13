أيمن محسب: مبادرة ابدأ باتت نموذجا مهما لدعم الصناعات الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:34 مساءً - أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن القوي السياسية والحزبية أمامها فرصة عظيمة في مصر، يجب استغلالها عبر الحوار الوطنى، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح الأحزاب السياسية فرصة حقيقية للتعبير عن نفسها، موضحا أنه من ثمار الحوار الوطنى الاقتصادية والمهمة التى تم الاستجابة لها، التوصية بوضع سقف للاستثمارات العامة من أجل التخفيف على المواطن، حيث جاءت الموازنة بتحديد تريليون جنيه لصالح الاستثمارات العامة، قائلا: «مفيش شك أن البنية التحتية مهمة ولكن التوسع المفرط فى الظروف الحالية صعب للغاية.

وأكد "محسب"، في تصريحاته، على أهمية مبادرة «ابدأ» التى تشجع وتقدم الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجحت فى التوسع فى فتح 14 مدرسة حرفية، وباتت نموذجا مهما لدعم الصناعات الصغيرة وإزالة العقبات أمام الشباب.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى أصدر توصيات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، لكن يظل هناك أزمة فى عدد مسؤولى التفتيش التابعين لوزارة التموين، البالغ عددهم قرابة 2040 شخصا فقط، وهذا العدد غير كاف للرقابة على السوق.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل في ظل تحديات داخلية وإقليمية شديدة الصعوبة والتداخل، وهو ما يتطلب العمل الجاد علي الانضباط المالي من أجل خفض حجم الدين، فضلا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.