انت الأن تتابع خبر "جنى تعالي" اضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 toyor aljanah عبر النايل وعرب سات بدون انقطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تردد قناة طيور الجنة 2024 من أهم الترددات التي يهتم الآباء والأمهات على معرفتها لتنزيل القناة على أجهزة الريسيفر، حيث أن قناة طيور الجنة لازالت تتربع على قائمة القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، وبالفعل قد نجحت القناة في تحقيق نسب مشاهدات عالية منذ انطلاقها حتى هذه اللحظة وذلك لما تقدمه من محتوى هادف يخلو تماماً من أي مشاهد لا تتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمع العربي أو تعاليم الدين الإسلامي.

يشرف على القناة عائلة مقداد حيث قام خالد مقداد وزوجته مروه حماد بتأسيسها في عام 2008،

واشتهرت الأغاني والبرامج التي كانت تُعرض على شاشة طيور الجنة والتي كان الهدف الأساسي منها توصيل معلومة أو قيمة مجتمعية للطفل أو تعليمهم أسس القراءة والكتابة في مرحلة رياض الأطفال، والسبب الرئيسي وراء جذب الأطفال لقناة طيور الجنة هو أن الأغاني المعروضه يشترك فيها أطفال من نفس أعمارهم كما إنها مليئة بالحركة والألوان الجذابة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تُبث قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات على مدار 24 ساعة بدون توقف، وقد توقف البث عبر القمر الصناعي النايل سات في فترة معينة ثم عادت بعد ذلك لتغرد من جديد، ويمكنكم ضبط أجهزة الإرسال الخاصة بكم لتنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر هذه الترددات:-

تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد:- 11258.

الاستقطاب:- أفقي H.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

وهناك تردد آخر:-

التردد:- 11315.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد:- 11310.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 3000.

ويشارك في أغاني طيور الجنة أبناء خالد المقداد “الوليد والمعتصم بالله وجتى وجاد وإياد وسند” مقداد، وجوان وليليان السيلاوي.