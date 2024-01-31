انت الأن تتابع خبر تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 ومشاهدة لولو طوال اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ببحث عدد كبير من الأمهات عن التردد الجديد الخاص بقناة وناسة، وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال، وذلك لأنها تعمل على إذاعة أناشيد وأغاني الأطفال على مدار اليوم، حرصت القناة على توفير ترددات جديدة يمكنك الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها، بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة.

قناة وناسة

نجحت القناة في جذب عدد كبير من المشاهدين منذ أن تم إطلاقها، وذلك لأنها تعمل على بث وإذاعة الأغاني المفضلة لدى الأطفال، كما أنها تحرص أيضا على تقديم المحتوى الخاص بها باللغة العربية، وتقوم بعرض محتوى يناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي، تساعد القناة في تنمية مهارات الطفل كما أنها تبني لدى الطفل السلوك الجيد، تقوم القناة بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم وبشكل مجاني بدون اشتراكات.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

حرصت القناة على توفير تردد جديد والذي يمكنك من خلال تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات، والتردد كالتالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل القناة على الرسيفر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح وهي: