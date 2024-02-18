انت الأن تتابع خبر إطلاق ردد قناة بوكس موفيز الجديد و"فوكس موفيز" 2024 عرض مستمر لأضخم أفلام الأكشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم السينما والترفيه، تستقطب قناة “بوكس موفيز” وشريكتها “فوكس موفيز” جمهورًا واسعًا من محبي الأفلام الأجنبية، وذلك بفضل عرضها المتواصل لأحدث وأشهر أفلام الأكشن دون انقطاع، ومع التزامها بتقديم أفضل تجربة مشاهدة، قامت هاتان القناتان بتحديث تردداتهما على الأقمار الصناعية مؤخرًا، لتوفير إشارة أقوى وجودة صورة غير مسبوقة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل التردد الجديد لقناة بوكس موفيزعلى نايل سات، وذلك لضمان استمرارية متعتكم بمشاهدة أفضل الأفلام الأجنبية بلا توقف.

مع استمرار تألقها في عالم البث التلفزيوني، تواصل قناة “بوكس موفيز” تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لمحبي الأفلام الأجنبية، مقدمة أروع الأعمال السينمائية دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، وتفخر القناة بتقديم محتوى متنوع ومجاني يلبي رغبات عشاق السينما في العالم العربي، مع الحرص على توفير أفضل تجربة مشاهدة من خلال جودة صوت وصورة ممتازة، ولضمان عدم فوات أي من هذه اللحظات الممتعة، ينصح بضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة بوكس موفيز الجديد على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024، كما هو موضح في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12563 عمودي 27500 5/6

تردد فوكس موفيز الجديد على نايل سات

في ظل تطورات البث التلفزيوني وسعياً وراء تحسين جودة الخدمات المقدمة، أعلنت قناة “فوكس موفيز”، الرائدة في عرض الأفلام الأجنبية، عن تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات لعام2024، وهذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام القناة بتوفير أعلى مستويات الجودة في الصورة والصوت لمشاهديها، مما يضمن استمرارية الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أفلام الأكشن، الدراما، والكوميديا، إليكم التفاصيل الكاملة للتردد قناة فوكس موفيز الجديد وكيفية ضبطه: