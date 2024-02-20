انت الأن تتابع خبر "أتمتع بالمناظر الطبيعية" تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 national geographic بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن تردد هذه القناة وخاصة الأشخاص محبي الطبيعة والمناظر الطبيعية وعالم الحيوان والأفلام الوثائقية، فتأكد تماما أنك مهما بحثت على قناه تعرض دنيا الطبيعة بأنك لا تجد أفضل من هذه القناة، فهي دائما تسعي جاهدة لتقديم كل ما هو جديد في عالم الحيوان، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع بوابة الصبح تردد قناة national geographic بجودة HD، فتابعوني اعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

يمكنكم الآن وبكل سهولة ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411 ميجاهرتز.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من البرامج التي تتكلم عن الطبيعة والحيوانات، كما أنها أيضا تقدم البرامج الوثائقية، وهذه هي البرامج التي تقوم القناة ببثها:

برنامج وحدة انقاذ السيارات.

برنامج الحيوان عن كثب.

البرنامج الثالث العيش الحر,

البرنامج الرابع الجزيرة المتمردة.

برنامج أسرار حديقة الحيوان.

برنامج سمك التونة العنيدة.

البرنامج السابع هو أساليب البقاء وأسرار الحرب.

السمكة البرية.

الآن قد نكون وصلنا بنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بجودة HD، يمكنكم الآن متابعة أحدث وأفضل البرامج التي تتكلم عن الطبيعة حيث يكون دورها هو إظهار جمال الطبيعة وجمال وأسرار الحيوانات، إلى كل محبي الطبيعة وعالم الحيوان هذه القناة هي الأنسب والأفضل لكم شاهدوها الآن بدون تردد.