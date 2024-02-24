انت الأن تتابع خبر أغاني سوسو مسلية للطفل..تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال واتفرجوا على أحلى الأناشيد والأغاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة كراميش من القنوات التي ذاع صيتها وزادت شهرتها بشكل كبير في البلاد العربية، وذلك لأن هذه القناة لديها عدة ميزات جعلتها تحظى بثقة أولياء الأمور ومحبة الأطفال، حيث تساهم بشكل كبير في تطوير مهارات الطفل وزرع فيه القيم والأخلاق الفاضلة، كما أن محتوى قناة كراميش هو محتوى هادف ومتنوع كما أنه يناسب مختلف الأعمار والأذواق، ولأن هناك الكثير من الآباء والأمهات يفضلون أن يكون المحتوى الذي يتابعه أطفالهم تعليمي وترفيهي لكي يقضوا برفقته وقتًا مفيدًا ومسليًا، فقد كثرت عمليات البحث عن تردد قناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية، لذلك نقدم لكم اليوم في هذا المقال معلومات كافية عن تردد قناة كراميش على القمر عرب سات ونايل سات.

ما هو تردد قناة كراميش الفضائية

تحرص قناة كراميش على بث برامجها الممتعة وأناشيدها التعليمية والتربوية على مدار 24 ساعة وبأعلى جودة، لذلك تقوم إدارة القناة بتغيير ترددها من أجل أن يكون البث عالي الجودة دون انقطاع أو تشويش، والجدير بالذكر أن قناة كراميش هي قناة مجانية دون دفع أي رسوم مقابل الاشتراك، ويمكن تثبيت هذه القناة المحبوبة على جهاز التلفاز بكل سهولة، وذلك من أجل أن يتمكن الأطفال من قضاء أوقات رائعة وممتعة برفقة محتواها، حيث يستطيع الآباء والأمهات تنزيل قناة كراميش الفضائية على جهاز الاستقبال بطريقة سهلة وسريعة من خلال إدخال كامل بيانات تردد القناة بعد اختيار القمر الصناعي، وفي السطور القادمة نذكر لكم هذه البيانات وهي كالآتي بالمقال.

تحديث تردد قناة كراميش عبر القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 _ 11390

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ضبط تردد قناة كراميش عبر القمر عرب سات