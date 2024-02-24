تردد قناة cbc سفرة علي النايل سات وعرب سات نزلها لمتابعة أشهر برامج الطبخ

انت الأن تتابع خبر تردد قناة cbc سفرة علي النايل سات وعرب سات نزلها لمتابعة أشهر برامج الطبخوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن تردد قناة cbc سفر الجديد وتعتبر قناة cbc سفرة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى عن الطبخ ويتابعها عدد كبير من المشاهدين، وتهدف القناة إلى تقديم المعروفة في مجال الطهي للمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي حيث تعمل القناة على تحديث جودتها وتحسين البث الفضائي الخاص بها، لذلك عملت على تحديث التردد الخاص بها وفي السطور التالية سوف نتعرف كافة التفاصيل الخاصة تردد قناة cbc سفر.

حصل تغيير في تردد قناة cbc سفرة وهى قناة مصرية متخصصة في تقديم برامج الطهي وفنون الطبخ ويقدمها مجموعة من الطباخين المصريين والعرب الذين يمتلكون خبرة واسعة في الأكلات العربية، لذلك يمكنها التعرف على تردد قناة cbc سفرة الجديد من خلال النايل سات الذي جاء على النحو التالى:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11390.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الجودة HD.

تردد قناة cbc سفرة عرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة cbc سفرة الجديد من خلال القمر الصناعي عرب سات لكي يستمتع كل نساء الوطن العربي من مشاهدة أفضل البرامج الطهي التي يقدمها الطهاة المتميزين على هذه القناة: وجاء التردد كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11393.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الجودة HD.

ضبط قناة cbc سفر على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة cbc سفر على جهاز الاستقبال الخاص بك بخطوات سهلة وبسيطة والاستمتاع بأفضل برامج الطبخ في الوطن العربي ومتابعة البرامج بجودة عالية من خلال اتباع الخطوات الآتية: