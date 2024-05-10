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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن باريس سان جيرمان ينافس نظيره برشلونة الإسباني على صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يهدد صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مهتمٌ بنفس اللاعبين الذين يريدهم برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن إنريكي يريد التعاقد مع الثنائي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والجورجي كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي، ويريد الاحتفاظ بتشافي سيمونز الذي يريد برشلونة استعادته مرة أخري.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة كذلك يريد التعاقد مع بيرناردو سيلفا وكفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.