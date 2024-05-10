نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة ال31 من منافسات دوري روشن السعودي بمباراتين قويتين حيث يلتقي فريقي الخليج والوحدة، الاتفاق والاتحاد.

ويواصل فريق الهلال تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم برصيد 86 نقطة بينما يأتي في وصافة الجدول بفارق 12 نقطة فريق النصر صاحب الـ74 نقطة بجدول الترتيب.

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث برصيد 86 نقطة من 30 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن بواقع 28 فوزا وتعادلين.

بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث هذا الموسم برصيد 55 نقطة ويأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بينما يشغل الاتحاد المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي قبل يوم الجمعة

وجاء ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي

1- الهلال 86 نقطة

2- النصر 74 نقطة

3- الأهلي 55 نقطة

4- التعاون 51 نقطة

5- الاتحاد 50 نقطة

6- الشباب 41 نقطة

7- الفتح 41 نقطة

8- الاتفاق 41 نقطة

9- ألفيحاء 41 نقطة

10- ضمك 38 نقطة

11- الخليج 36 نقطة

12- الوحدة 32 نقطة

13- الرائد 31 نقطة

14- الرياض 29 نقطة

15- الأخدود 28 نقطة

16- أبها 28 نقطة

17- الطائي 27 نقطة

18- الحزم 20 نقطة