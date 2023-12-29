انت الان تتابع خبر بعد ما غطت الثلوج جبال اللوز شمال السعودية.. الارصاد يفزع سكان السعودية بتوقعات مفاجئة لحالة الطقس المتوقعة و المواطنيين في حالة من الخوف والترقب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، القصيم، حائل، تبوك ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى اكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر متوسط الموج ويصل الى مائج على الجزء الشمالي.

هذا وقد شهد جبل اللوز في منطقة تبوك بالمملكة مساء أمس، تساقط الثلوج للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر، ويعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في السعودية، ما يجعله مقصدًا للزائرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

أبرز المعلومات عن جبل اللوز

- الجبل يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

- يبلغ ارتفاعة 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديما، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية «قسم المسح الجوي».

- ستشهد القمم الجبلية ابتكارا هندسيا فريدا لا مثيل له على مستوى العالم وتجربة جديدة غير مسبوقة تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه، نظير ما تتميز به القمم الجبلية من ارتفاع يصل إلى حوالي 2600 متر فوق سطح البحر، بحسب قناة «العربية».