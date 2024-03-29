انت الأن تتابع خبر مسئول أردني يكشف عن مفاجأة غريبة وصادمة.. بيع اشتراكات الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، انه تلقّى في فترات سابقة أسئلة كثيرة من متقاعدي ضمان يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية، ومؤخرًا ورد اليه أسئلة على فترات متقاربة من مؤمّن عليهم بعضهم ما زال مشتركاً بالضمان وبعضهم له مدة اشتراك سابقة لكنه منقطع حالياً يسألونه؛ هل بإمكاننا أن نبيع اشتراكاتنا.؟!

واضاف

الصبيحي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ان هذا السؤال يعد الأغرب والأكثر دهشة من هذا النمط، وربما كان الدافع هو الحالة المادية والمعيشية التي يمرّ بها المؤمّن عليه سواء أكان مشتركاً فعّالاً أم مشتركاً سابقاً منقطعاً حالياً".

وتابع:

"يجب أن يعرف مثل هؤلاء الإخوة المشتركين بالضمان بأن حقوقهم المترتبة على اشتراكهم بالضمان هي حقوق شخصية لهم دون غيرهم، كما أنها حق لأفراد أُسَرهم المستحقين في حال وفاتهم، وهذا الحق غير قابل للبيع أو التجيير لأحد، ثم إنه لا أحد يملك تحديد طبيعة المنفعة التأمينية وقيمتها التي سيحصل عليها المؤمّن عليه لاحقاً، لأن لكل منفعة شروطها وظروفها".

وزاد:

"وثمة حالات قد يخصَّص فيها راتب تقاعد الوفاة للمؤمّن عليه ولا يوزّع منه شيء لعدم وجود ورثة مستحقين.!

وإن أي تفكير أو سلوك

أو قرار يتخذه المؤمّن عليه بموضوع بيع اشتراكه هو سلوك خارج عن القانون، ولا تعترف به مؤسسة الضمان، وهو نوع من بيع شيء غير معلوم، وغير محدد المنفعة، ويدخل في باب المقامرة، وإِنْ تمّ فهو يتم خارج إطار المؤسسات وقوانينها وأنظمتها، وبالتأكيد سيخسر فيه الطرفان (البائع والمشتري).!".



وختم الصبيحي، قائلًا: