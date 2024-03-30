انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مواطن يتنقل بين مراكز الصيانة لإصلاح سيارته فأخبروه بأن المشكلة في المكينة.. وعندما أحضرها لميكانيكي سعودي عبقري كانت المفاجأة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميكانيكي سعودي يحل مشكلة سيارة أحد المواطنين بعدما تنقل بها لمراكز الصيانة وأخبروه بأن المشكلة في المكينة.

وأظهر الفيديو الميكانيكي وهو يفحص السيارة كامري 2009 ويحدد سبب الصوت المزعج الذي تصدره.

وقال الميكانيكي: جابوا لي الكامري وكانوا يقولون له مكينة والمشكلة حلها بسيط وهي قطعة معدنية متدلية تحتاج لتثبيت، وحذر من بعض ضعاف النفوس.