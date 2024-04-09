انت الأن تتابع خبر وزارة الأوقاف الأردنية تفجر مفاجئة بشأن مبالغ مفاجئة كدعم مالي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك (طريقة الحصول عليه) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة صرف دعم مالي كبير من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الأردن، لكافة المواطنين الأردنيين وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك..

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حذرت يوم أمس الاحد، في بيان وصل سرايا، من روابط إلكترونية توهم المستقبل إنها منصات رسمية باسم الوزارة لتسجيل بياناتهم الشخصية لغايات الحصول على دعم مالي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد البيان على أن هذه الروابط الإلكترونية "احتيالية"، مهيبة بالجميع عدم الدخول لمثل تلك الروابط، وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.