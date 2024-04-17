انت الأن تتابع خبر أولى توقعات ميشال حايك المرعبة تتحقق في نصف إبريل .. ماحدث بشكل مفاجئ لم يكن في الحسبان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتوقعات الفلكي الشهير ميشال حايك بعدما تحققت أولى توقعاته في نصف إبريل.

وكان حايك توقع عاصفة شديدة وأمطار غزيرة تضرب الإمارات بعد عيد الفطر وتعطل مناحي الحياة وهو ما تحقق بالفعل.

وضرب "منخفض الهدير" مناطق وأجزاء كبيرة من الإمارات في دبي والشارقة وأبوظبي. وطالت تجمعات المياه مطارات ومراكز تجارية ومحطات مترو وأدى إلى تعطيل الجهات الحكومية والمدارس في العديد من مناطق البلاد.

وأدى المنخفض الجوي إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح قوية، الثلاثاء، مما تسبب في تعطيل حركة السير في العديد من الشوارع والطرقات.

وأعلن مطار دبي الدولي تحويل مسار رحلات الوصول مؤقتا، حتى تحسن الأوضاع الجوية، مضيفا أن رحلات الإقلاع ستتواصل.

وحولت الإمارات العمل والدراسة عن بعد بسبب الأمطار الغزيرة، فيما انتشرت فرق الشرطة وهيئات الطوارئ في مختلف أنحاء الدولة للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة بهدف ضمان السلامة العامة.