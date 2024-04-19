انت الأن تتابع خبر حذارِ! التوقف الفوري عن تناول هذه الاطعمة!! اكتشف الأطعمة الخمس التي تسبب تليف الكبد وتهدد حياتك بالموت البطيء.. سم قاتل ينتظرك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال بعض الأبحاث التي تم القيام بها وُجد أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة قد تعيق من قيام الكبد بعمله وقد ينتج عنه فيما بعد حدوث إلتهاب في الكبد وتندب فيه فيما يعرف بتلف الكبد، ومن خلال السطور التالية سنوضح بعض هذه الأطعمة التي تؤدي إلى إصابة الكبد بالالتهابات وتلفه فيما بعد، تابعوا معنا.

أهم الأطعمة التي تسبب تلف الكبد

السكر: يؤثر السكر سلبا على الكبد فمن إحدى وظائف الكبد هو تحويل السكر إلى دهون وبالتالي عن الإفراط في تناول السكر ينتج عنه حدوث كمية دهون كثير تضر بالكبد.

الأطعمة المعلبة الخفيفة: عند تناول وجبات كرقائق البطاطس والمخبوزات حيث تحمل كمية كبيرة من السكر والدهون والملح بها.

تناول اللحوم المصنعة: حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة الضارة بصحة الإنسان والتي ينتج عنها تلف الكبد ومرض الكبد الدهني الغير كحولي.

الصودا: لإحتوائها على نسبة كبيرة من السكر التي يتم تحويلها إلى دهون في الكبد مما ينتج عنه الإصابة بالكبد الدهني.الأطعمة المالحة حيث تساهم تراكم كمية الملح إلى تورم الكبد.

تناول الأسماك والمحار النيئة التي تضر الكبد.

كيفية الوقاية من تلف الكبد