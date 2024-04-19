انت الأن تتابع خبر وداعاً وداع محمد صلاح .. ليفربول يطرد الفرعون المصري بطريقة مهينة وهذه كواليس اللحظات الأخيرة له! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية إنجليزية باستقرار ليفربول على رحيل نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقي اللاعب عرضًا مغريا من فريق اتحاد جدة السعودي.

وقالت شبكة “HTIC” إن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريق جديد خاصًة أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لتغييرات ضخمة في صفوفه بدءاً من إيجاد بديل للألماني يورغن كلوب الذي سيترك منصبه نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى تحديد مصير عدد من النجوم يتقدمهم الهداف محمد صلاح.

وبحسب موقع “تيم توك” فإن مايكل إدوادرز رئيس عمليات كرة القدم مسؤولاً عن التفاوض مع الثلاثي، إذ ينوي تقديم عرض “ضخم” لا لإكسندر-أرنولد (25 عاماً) بينما سيقدم عرضاً أقل بكثير لصلاح.

وتابع الموقع أن أرنولد أمضى مسيرته كاملة في ليفربول، فقد انضم إلى النادي وهو بعمر السادسة وتدرج في فئاته حتى صعد إلى الفريق الأول في 2016 ومنذ ذلك الحين وهو لاعب أساسي لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويشير التقرير إلى أنه سيتم عرض على صلاح أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي سيجعله يتفوق على كريستيانو رونالدو في المخططات ذات الدخل المرتفع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول البريميرليغ برصيد 71 نقطة من 31 مباراة ويتساوى في النقاط مع المتصدر أرسنال، ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز في أربع مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد، كما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيلًا لـ لأهداف على ملعب أولد ترافورد.

وساهم صلاح في إحراز 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.